Verstappen: Erster WM-Titel «immer emotionaler»

Der Titel aus diesem Jahr fühle sich «besser und lohnenswerter» an. «Der Erste wird aber immer emotionaler sein», befand er. Verstappen hatte in einem Herzschlagfinale gegen Mercedes-Pilot Lewis Hamilton beim Saisonfinale in Abu Dhabi 2021 seine erste Weltmeisterschaft gewonnen. In diesem Jahr dominierte der 25-Jährige nach einem Stotter-Start und sicherte sich vorzeitig seine zweite WM.

«Max hat als Fahrer einen großen Schritt nach vorne gemacht», lobte Red-Bull-Teamchef Christian Horner die Entwicklung und Reife seines Stars.