RTL glaubt weiter fest an die «Faszination» der Formel 1

Am Donnerstag hatte der 35 Jahre alte Vettel angekündigt, seine Karriere bei Aston Martin am Ende der laufenden Saison zu beenden. Damit dürfte es 2023 mit Mick Schumacher nur noch einen deutschen Fahrer in der Formel 1 geben. Der 23-Jährige muss aber erst noch einen neuen Vertrag unterschreiben. In der Saison 2010 waren in der Spitze bis zu sieben deutsche Piloten in der wichtigsten Rennserie unterwegs gewesen.

RTL hatte bis zum Ende der Saison 2020 regelmäßig alle WM-Läufe der Formel 1 übertragen, seit dem vergangenen Jahr aber nicht mehr das umfassende Rechtepaket besessen. Seitdem überträgt der Pay-TV-Sender Sky exklusiv alle Rennen in Deutschland, bei RTL werden das zweite Jahr nacheinander jeweils vier Große Preise im Free-TV gezeigt.

«Wir sind glücklich darüber, dass wir die großartige Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel so lange und intensiv bei RTL begleiten durften», hieß es vom Kölner Sender weiter. Einer «der erfolgreichsten deutschen Rennfahrer» werde «selbstverständlich der Formel 1 und seinen Fans fehlen», hieß es in dem Senderstatement. Die Person Vettel habe «eine enorme Strahlkraft für den Motorsport und darüber hinaus».