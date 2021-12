Mercedes-Sportchef: «Niemand wird je größer als Schumi sein»

«Niemand wird je größer als Schumi sein. Michael hat eine Generation geprägt wie kein anderer, er ist ikonisch», sagte der Österreicher im Interview der «Bild». Man könne generationsübergreifend keine Vergleiche machen. «Lewis ist der Größte seiner Generation», urteilte Wolff.

Der Brite kann am Sonntag beim abschließenden Formel-1-Rennen der Saison in Abu Dhabi seinen achten WM-Titel gewinnen. Damit würde der 36-Jährige zum alleinigen Rekord-Weltmeister. Derzeit haben sowohl Michael Schumacher als auch Hamilton sieben Mal den Titel gewonnen. Beim Großen Preis von Abu Dhabi gehen der Brite und WM-Spitzenreiter Max Verstappen punktgleich an den Start.