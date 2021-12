Hamilton: Wochenende in Brasilien besser als achter WM-Titel

Für Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat seine Leistung beim WM-Rennen in Brasilien in diesem Jahr womöglich einen größeren Wert als es der achte Titelgewinn haben könnte.

Auf die Frage, was das Beste in 2021 gewesen sei, antwortete der Mercedes-Fahrer vor dem letzten Saisonrennen in einem Interview der «Sport Bild»: «Wenn es um Rennsport geht, dann Brasilien.» Auf die Nachfrage, ob das nicht einmal vom Titelgewinn übertroffen werden könne, sagte er: «Nein, ich glaube nicht.» In Interlagos hatte Hamilton das Sprintrennen vom letzten Platz aus begonnen und den Grand Prix am Sonntag schließlich gewonnen.

Hamilton ist mit derzeit sieben Titeln gleichauf mit Michael Schumacher. Vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi liegt er in der Fahrerwertung gleichauf mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Weil der Niederländer einen Saisonsieg mehr auf dem Konto hat, würde er im Falle eines Ausfalls beider Autos Weltmeister. Sorgen vor einem Unfall macht sich Hamilton deswegen aber nicht. «Ich fürchte nicht das, was vielleicht gar nicht passiert», sagte er. «Solchen Gedanken gebe ich gar keinen Platz. Ich habe keine solche Unfall-Historie.»