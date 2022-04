Hamilton und Russell scheitern in Imola-Quali vorzeitig

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Top Ten in einer Formel-1-Qualifikation verpasst.

Verpasste bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Top Ten in einer Qualifikation: Lewis Hamilton.

Der 37 Jahre alte Brite kam in Imola nicht über den 13. Platz hinaus. Zuvor hatte sich Hamilton in seinem Mercedes nur mit größter Mühe und einem Vorsprung von vier Tausendstelsekunden in den zweiten Durchgang der K.o.-Ausscheidung gerettet. Schon in Saudi-Arabien hatte der siebenmalige Champion es nicht unter die besten Zehn im Qualifying geschafft.

Hamiltons Landsmann und neuer Teamkollege, George Russell, schied als Elfter ebenfalls vorzeitig aus. Zwischen den beiden lag Mick Schumacher. Für den Haas-Piloten war die Qualifikation, die diesmal zur Ermittlung der Startaufstellung für den Sprint an diesem Samstag diente, damit ebenfalls vor dem finalen Abschnitt beendet.