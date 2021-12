Stabhochsprung Duplantis plant Top-Sprünge in Karlsruhe

Stabhochsprung-Olympiasieger Armand Duplantis blickt dem internationalen Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe im Januar mit großer Vorfreude entgegen.

Aleksandra Szmigiel/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Foto: Aleksandra Szmigiel/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Freut sich auf das Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe: Stabhochsprung-Olympiasiager Duplantis.

«Ich versuche, immer die Plätze auszuwählen, an denen ich hoch springen kann, und bei denen ich denke, die Chance haben, den Weltrekord zu brechen», sagte der 22 Jahre alte Schwede bei einer Video-Pressekonferenz. Sein Weltrekord liegt bei 6,18 Metern. Er habe großartige Dinge über das Meeting gehört, sagte Duplantis. «Es fühlt sich nach einem Ort an, an dem ich hoch springen kann.»

Für Duplantis gibt es wie für die anderen Athletinnen und Athleten eine Anforderung in Corona-Zeiten zu erfüllen. «Es ist uns ganz wichtig: Wir werden bei den Sportlerinnen und Sportlern die 2G-Regel anwenden», sagte Meetingdirektor Martin Wacker. Demnach dürfen nur Geimpfte oder Genesene starten. Man wolle dieses Zeichen setzen, sagte Wacker.

Karlsruhe macht am 28. Januar 2022 den Anfang der World Indoor Tour Gold. Damit zählt Karlsruhe als Leichtathletik-Standort auch 2022 zu den insgesamt sieben Meetings mit Gold-Status, der höchsten Kategorie. «Das ist für uns eine große Ehre, zu diesen sieben zu gehören», sagte Sportdirektor Alain Blondel.