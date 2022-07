Rojas kann bei WM nicht gegen Mihambo starten

Zwar hatte die 26-Jährige Anfang Juni mit 6,93 Metern die Qualifikationsweite für den Weitsprung klar übertroffen, doch diese wurde vom Weltverband nicht anerkannt. Dieser führte als Begründung an, dass sie dabei ihre für den Weitsprung nicht zugelassenen Dreisprung-Spikes getragen habe.

Bei der WM 2019, als Mihambo Weltmeisterin wurde, hätte Rojas mit 6,93 Metern Silber gewonnen. In diesem Jahr wäre es Rang vier in der Weltrangliste. Mihambo führt diese mit 7,09 Metern an.

Bei ihrer zweitbesten Leistung des Jahres von 6,81 Metern fehlte Rojas im Weitsprung ein Zentimeter zur Direkt-Norm. Zur Qualifikation über die Weltrangliste fehlen ihr weitere Wettkämpfe. Die Weltmeisterschaften finden vom 15. bis 24. Juli in Eugene in den USA statt. Rojas ist Topfavoritin auf Gold im Dreisprung.