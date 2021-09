Marathon-Star Keitany beendet ihre Karriere

Als Grund nannte Keitany die Folgen einer Ende 2019 erlittenen Rückenverletzung, die sie auch infolge der Corona-Pandemie nicht wie gewünscht in Europa behandeln lassen konnte.

Die 39-Jährige hält in 2:17:01 Stunden den noch heute gültigen Weltrekord über die 42,195 Kilometer in einem reinen Frauen-Rennen. Die Bestmarke in gemischten Rennen lief die Kenianerin Brigid Kosgei in 2:14:04 Stunden. Keitany stellte ihre Bestmarke 2017 beim London-Marathon auf, den sie dreimal gewinnen konnte. In New York war die Halbmarathon-Weltmeisterin von 2009 sogar viermal erfolgreich. Bei Olympia 2012 in London kam die Mutter von zwei Kindern auf Rang vier.