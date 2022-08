Läufer Mohumed erwägt 5000-Meter-Verzicht

Nach seinem ernüchternden Aus im Vorlauf über 1500 Meter erwägt der 23-Jährige einen Verzicht auf die 5000 Meter am heutigen Dienstag. Man müsse sich überlegen, «ob das sinnvoll ist», sagte Mohumed. «Man möchte sich mit der Vorleistung so nicht hinstellen. Ich weiß nicht, ob das gut ist.»

Eine Erklärung, warum er an seine in der ersten Jahreshälfte so starken Leistungen nicht anknüpfen kann, hat der Dortmunder nicht. «Es ist leider alles so, wie es ist. Ich muss das jetzt aufarbeiten», sagte Mohumed. Alle seine Corona-Tests während der WM in den USA im Juli seien negativ gewesen, möglicherweise habe das Immunsystem aber mit irgendetwas zu tun.

Mohumed ist eines der größten Lauftalente der deutschen Leichtathletik. Dem deutschen Rekord des 5000-Meter-Olympiasiegers von 1992, Dieter Baumann, ist Mohumed bereits nahe gekommen.