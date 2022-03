Hürdensprinter Holloway stellt Weltrekord bei Hallen-WM ein

Holloway sprintete im Halbfinale in Belgrad in 7,29 Sekunden genauso schnell wie am 24. Februar 2021 in Madrid und egalisierte damit seine Bestmarke. Der deutsche Meister Gregor Traber wurde in dem Lauf Siebter in 7,67 Sekunden und verpasste damit das Finale am Abend. Der Olympia-Zweite Holloway sorgte bereits für den zweiten Weltrekord während der WM, nachdem Dreispringerin Yulimar Rojas aus Venezuela ihre Hallen-Bestmarke auf 15,74 Meter geschraubt hatte.