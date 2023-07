«Blade Runner» Floors siegt wieder in Pistorius-Disziplin

Paris (dpa)

Der deutsche Prothesen-Sprinter Johannes Floors bleibt der Dominator in der einst durch Oscar Pistorius berühmt gewordenen «Blade Runner»-Klasse über 400 Meter. Der Leverkusener gewann am Abschlusstag der Para-WM in der Leichtathletik in Paris in 45,81 Sekunden mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung.

Von dpa