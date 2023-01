Wolff und Knorr im All-Star-Team der Handball-WM

Als Lohn für ihre starken Auftritte bei der Handball-Weltmeisterschaft sind Andreas Wolff und Juri Knorr in das All-Star-Team des Turniers gewählt worden.

Der 31 Jahre alte Wolff, der mit insgesamt 112 Paraden großen Anteil am fünften Platz der DHB-Auswahl hatte, wurde zum besten Torhüter der Endrunde in Polen und Schweden erkoren. Der 22-jährige Knorr, dem in neun Spielen 53 Tore gelangen, erhielt die Auszeichnung als bester Youngster.

Wertvollster Spieler des Turniers ist Dänemarks Weltmeister Mathias Gidsel vom Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin. Auch sein Teamkollege Simon Pytlick schaffte es in das All-Star-Team, in das ferner der Schwede Niklas Ekberg, die Spanier Alex Dujshebaev und Angel Fernandez Perez sowie Nedim Remili und Ludovic Fabregas aus Frankreich gewählt wurden.