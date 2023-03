THW Kiel nach 26:26 in Norwegen Gruppenvierter

Mit je drei Treffern waren Sander Sagosen, Niclas Ekberg, Yannick Fraatz, Rune Dahmke und Nikola Bilyk die besten Kieler Werfer. Für Elverum traf Tobias Gröndahl sechsmal.

Das Remis in Norwegen war für die Kieler zu wenig, um noch am HBC Nantes vorbeizuziehen. Die Franzosen kamen zu einem 28:28 bei Pick Szeged in Ungarn. Nur bei einer Niederlage von Nantes hätte es für den THW noch zu Platz drei gereicht. In der Playoff-Runde geht es nun entweder gegen GOG Gudme aus Dänemark oder Dinamo Bukarest aus Rumänien weiter.

Niclas Ekberg nach Fußverletzung wieder zurück

Bei den Kielern feierte Rechtsaußen Ekberg sein Comeback nach einer Fußverletzung. Während die Defensive des THW von Beginn an funktionierte, gab es in der Offensive zunächst einige Probleme. Fehlwürfe und der gute norwegische Nationalkeeper Emil Imsgard sorgten dafür, dass nach 15 Minuten erst fünf Tore der Norddeutschen auf der Anzeigetafel standen. Unter anderem scheiterten Ekberg und zweimal Magnus Landin mit Siebenmetern.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Imsgard zahlreiche Paraden, und so gingen die Gastgeber beim 16:15 (39. Minute) wieder in Führung. Eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff stellte THW-Coach Filip Jicha den dänischen Weltmeister-Torwart Niklas Landin für Tomas Mrkva zwischen die Kieler Pfosten. Aber auch dieser Wechsel brachte nicht die erhoffte Wende. Imsgard hielt den letzten Wurf von Sagosen und rettete so das verdiente Remis für die Gastgeber.