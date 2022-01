Spanien auf Halbfinalkurs - Auch Schweden siegt

Der Titelverteidiger kam in Bratislava zu einem glücklichen 26:25 (12:11)-Sieg gegen Russland und führt die deutsche Gruppe II mit 6:0 Punkten an. Weiter im Medaillenrennen ist auch der WM-Zweite Schweden nach einem ungefährdeten 28:18 (14:6) gegen Polen. Die Skandinavier, am 23. Januar Gegner der DHB-Auswahl, weisen 4:2 Punkte auf.

In einem dramatischen Duell mit Russland drohte den Spaniern in letzter Sekunde der erste Punktverlust bei der Endrunde in Ungarn und der Slowakei. Nach Videobeweis entschieden die Schiedsrichter auf Siebenmeter für die Russen, doch Igor Soroka traf mit der letzten Aktion des Spiels nur den Pfosten. So jubelte am Ende der zweimalige Europameister, der am Vortag die deutsche Mannschaft klar mit 29:23 besiegt hatte.