Isländer Sigtryggsson trainiert DHfK Leipzig bis Saisonende

Der 50-Jährige wird bereits beim Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar am Donnerstag auf der Bank sitzen. Zuvor konnten die Leipziger eine vorzeitige Freigabe mit dem isländischen Erstligisten Haukar Hafnarfjörður erzielen, den Sigtryggsson bislang betreute.

«Ich finde es eine sehr reizvolle Aufgabe, das Traineramt beim SC DHfK Leipzig zu übernehmen. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine große Herausforderung, denn die aktuelle sportliche Situation ist keine einfache», sagte der neue Trainer. «Wir müssen uns Schritt für Schritt wieder hocharbeiten - und ich bin überzeugt davon, dass uns das gemeinsam gelingen wird, denn in der Mannschaft steckt viel Qualität.» Für Sigtryggsson ist es das zweite Trainer-Engagement in der 1. Bundesliga nach seiner ersten Station in Balingen-Weilstetten.