Flensburg holt Dänen-Weltmeister Pytlick und Jörgensen

Wie der Club mitteilte, wechseln Simon Pytlick und Lukas Jörgensen zur nächsten Spielzeit zur SG. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler Pytlick hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben, der 23 Jahre alte Kreisläufer Jörgensen hat ein bis zum 30. Juni 2026 gültiges Arbeitspapier. Beide kommen vom aktuellen dänischen Meister und Champions-League-Teilnehmer GOG Gudme.

«Das ist ein großes Zeichen für uns, wenn sich zwei so herausragende Spieler für die SG Flensburg-Handewitt entscheiden», sagte Geschäftsführer Holger Glandorf: «Der Spielermarkt ist hart umkämpft, und wir müssen uns noch frühzeitiger Gedanken über die Zusammenstellung des Kaders machen.»

Am Sonntag (14.15 Uhr/ZDF) treffen die Neu-Flensburger mit der dänischen Auswahl in Hamburg auf die deutsche Nationalmannschaft. Beim 30:23-Sieg über Deutschland am Donnerstag in Aalborg kamen Pytlick und Jörgensen gemeinsam auf acht Treffer.