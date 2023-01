Entwarnung: Routinier Häfner kann bei Handball-WM spielen

Hannover (dpa)

Aufatmen bei den deutschen Handballern: Rückraumspieler Kai Häfner hat sich im Länderspiel gegen Island keine schwere Verletzung am Knie zugezogen. Er steht der DHB-Auswahl bei der am Mittwoch beginnenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden zur Verfügung.

Von dpa