DHB-Team bereit für WM: Alle Corona-Tests negativ

Die vom Weltverband IHF vor dem Turnier verlangten Corona-Tests sind bei allen 18 Spielern aus dem WM-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason negativ ausgefallen. Dies teilte der Deutsche Handballbund mit.

«Wir waren zuversichtlich, aber eine kleine Unsicherheit gab es natürlich. Jetzt sind wir froh, dass wir auf Kurs bleiben können», sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Bei der EM 2022 hatte es im deutschen Team insgesamt 18 positive Corona-Fälle gegeben.

Die DHB-Auswahl schließt ihre Vorbereitung auf die Endrunde in Polen und Schweden am Mittwoch planmäßig mit einer letzten Übungseinheit im Trainingslager in Barsinghausen ab. Am Donnerstag fliegt der deutsche WM-Tross nach Kattowitz, wo am Freitag das erste Vorrundenspiel gegen Asienmeister Katar ansteht. Weitere Gegner in der Gruppe E sind Serbien und Algerien.