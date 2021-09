Deutsche Handball-Frauen ohne drei Spielerinnen

Handball-Bundestrainer Henk Groener muss in den ersten beiden EM-Qualifikationsspielen Anfang Oktober auf drei Spielerinnen verzichten.

Die beiden Rückraumspielerinnen Nele Franz (Kreuzbandriss) und Mia Zschocke (Bänderriss) fallen für den am Sonntag in Trier startenden Lehrgang verletzt aus, zudem fehlt Torhüterin Isabell Roch wegen einer Corona-Infektion.

Für das Trio rücken Lena Degenhardt und Torhüterin Sarah Wachter neu ins Aufgebot, wie der Deutsche Handballbund am Mittwoch mitteilte. Die DHB-Frauen bestreiten während des einwöchigen Lehrgangs zwei Qualifikationsspiele am 7. Oktober gegen Griechenland und am 10. Oktober gegen Belarus.