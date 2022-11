Wagner zu seinem «Bademantel»-Spruch: Unpassende Bemerkung

Der ehemalige Fußball-Profi hatte am Sonntag in der 79. Minute gesagt: «Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.» Wagner spielte damit auf die in Katar traditionellen, langen weißen Gewänder, Thaub genannt, an, die viele Männer auch im Stadion tragen.

Wagner hat keine Konsequenzen zu fürchten

«Es war ein unüberlegter Spruch mit einer unpassenden Bemerkung, die ich mir hätte sparen können. Wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat - sorry, das war null Komma null meine Absicht», ließ der 34-Jährige mitteilen. Wagners Aussage war am Sonntag in den sozialen Medien kritisiert worden. Das ZDF-«Sportstudio» reagierte in einer Antwort auf einen Tweet zum Thema: «Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen.»

Mit Konsequenzen vom Sender muss Wagner nicht rechnen. Er habe das Spiel an der Seite von Kommentator Oliver Schmidt insgesamt sehr fachkundig begleitet, teilte das ZDF auf Anfrage mit. Am Mittwoch wird Wagner erneut gemeinsam mit Schmidt als Co-Kommentator bei der Partie Polen gegen Argentinien für das Zweite im Einsatz sein.