«Ohne deren Erlaubnis»: Neymar veröffentlicht Chats

Brasiliens Superstar Neymar hat nach dem Aus bei der Fußball-WM in Katar private Chats mit einigen seiner Teamkollegen veröffentlicht. In seiner Instagram-Story postete der Superstar Teile der Unterhaltungen mit Kapitän Thiago Silva sowie Verteidiger Marquinhos und Offensivspieler Rodrygo.

«Ohne deren Erlaubnis», wie der 30-Jährige selbst schreibt. «Damit ihr seht, wie sehr wir es gewollt haben und wie sehr wir zusammengehalten haben.»

In den Nachrichten versucht Neymar, seine Mitspieler nach dem Viertelfinal-Aus in Katar aufzumuntern. Beim 2:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien hatten Marquinhos und Rodrygo ihre Strafstöße verschossen. Beiden macht er keine Vorwürfe. «Ein Elfmeter wird nicht verändern, was ich über dich denke. Ich bin für immer bei dir und du weißt das», schreibt er etwa an Marquinhos, mit dem er bei Paris Saint-Germain zusammenspielt. An den 21-jährigen Rodrygo von Real Madrid schreibt Neymar, dass dieser ein «Star» sei und eines Tages noch einen Pokal nach Brasilien bringen werde.