Macron tippt Frankreichs Ergebnis und Torschützen richtig

«Ich glaube, wir gewinnen 3:1! Lewandowski wird einen machen, wie Mbappé oder vielleicht Giroud», hatte Macron der Zeitung «Le Parisien» gesagt. Und tatsächlich kam es im Achtelfinale praktisch genau so. Kylian Mbappé (74. Minute/90.+1) und Olivier Giroud (44.) trafen am Sonntagabend in Doha für Frankreich, Robert Lewandowski gelang spät (90.+9) per Elfmeter noch der Anschlusstreffer für die Polen.