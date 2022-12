Hitzlsperger findet «FIFA-Zirkus» bedenklich

«Ich bin total froh, dass dieser FIFA-Zirkus jetzt vorbei ist», sagte Hitzlsperger der ARD. Zuvor war Argentinien durch ein 4:2 (3:3, 2:2, 2:0) im Elfmeterschießen gegen Frankreich Weltmeister geworden.

Rund um die WM in Katar waren Themen um gestorbene Gastarbeiter, Arbeitsbedingungen und Rechte für Mitglieder der LGBTIQ*-Gemeinschaft Streitpunkte gewesen. So wollten Deutschland, Schweiz, England, Niederlande, Wales, Dänemark und Belgien ein Zeichen mit der mehrfarbigen «One Love»-Armbinde ein Zeichen für Vielfalt und Menschenrechte setzen - schließlich unterband die FIFA die Protestambitionen durch die Androhung von Sanktionen. «Ich habe den Eindruck, dass Kritik, die geäußert wurde, nicht aufgenommen wurde», sagte Hitzlsperger. «Die FIFA hat sich in ein Paralleluniversum begeben. Ich finde das sehr, sehr bedenklich, was da gerade abläuft.»