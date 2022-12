Frankreichs Team will sich in Paris bei Fans bedanken

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft will sich nach dem verlorenen WM-Finale in Paris öffentlich bei den Fans für die Unterstützung bedanken.

Es werde nach der Rückkehr am Abend voraussichtlich eine kleine Veranstaltung auf dem Place de la Concorde geben, sagte Sportministerin Amélie Oudéa-Castera dem Sender Radio France International. «Sie wollen ihren Fans danken. Sie haben diesen Ort zusammen mit dem französischen Fußballverband ausgewählt», sagte die Politikerin. Allerdings habe sich das Team dagegen entschieden, über die Champs-Élysées zu fahren, sagte Oudéa-Castera.

«Sie werden erschöpft sein, noch gezeichnet von dieser Enttäuschung», sagte sie. Im Falle eines erneuten WM-Triumphs wäre eine Parade auf dem Prachtboulevard geplant gewesen. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps hatte das Endspiel am Sonntag im Lusail Stadion mit 2:4 im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren und die erste erfolgreiche Titelverteidigung seit Brasilien 1962 verpasst. Die Mannschaft reist am Montagmittag aus Katar zurück und wird am frühen Abend in Paris erwartet.

Im Januar werde das Team zudem von Staatspräsident Emmanuel Macron empfangen, kündigte Oudéa-Castera an. «Der Präsident der Republik wird ihnen danken und ihnen gratulieren», sagte sie. Macron war auch zum Finale am Sonntag gereist, hatte den Spielern bei der Siegerehrung zu ihrer Leistung gratuliert und sie mit einer Ansprache in der Kabine getröstet. «Ich bin stolz auf euch», sagte Macron den enttäuschten Spielern.