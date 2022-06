Zeichen gegen Rassismus: DFB-Team will mit Engländern knien

Herzogenaurach (dpa)

Die deutschen Fußball-Nationalspieler werden vor dem Anpfiff des Nations-League-Spiels gegen England zum Zeichen gegen Rassismus auf die Knie gehen, kündigte Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan vor der Partie am Dienstag in der Münchner Allianz Arena an.

Von dpa