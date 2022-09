U19-Nationalteam gewinnt gegen Slowakei

Die U19-Junioren werden bei der Auslosung zur Eliterunde am 8. Dezember, in der im März die EM-Teilnehmer ausgespielt werden, in Topf eins gesetzt sein. Vor 996 Zuschauern verwandelte Kapitän Umut Tohumcu in der 59. Minute einen Foulelfmeter zum entscheidenden Tor.