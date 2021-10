Lahm: Fußball-Nationalmannschaft muss Leidenschaft zeigen

«Wir sind in den letzten zwei Turnieren relativ früh ausgeschieden. Also gilt es, beim nächsten Turnier weiter zu kommen», sagte der Weltmeister von 2014 in Hamburg. Dort war der 37 Jahre alte Organisationschef der EM 2024 gemeinsam mit EURO-Botschafterin Celia Sasic (33) zu Besuch in der Eliteschule des Fußballs am Gymnasium Heidberg.

Die Entwicklung der DFB-Elf bezeichnete Lahm auch wegen der bereits geschafften WM-Qualifikation für Katar im kommenden Jahr als «aktuell gut». Er betonte zugleich aber: «Als deutsche Nationalmannschaft muss man sich immer qualifizieren, man muss bei den großen Turnieren dabei sein. Darauf schaut die Welt, darauf schauen die Kinder. Vorbilder, die eben auch im Fernsehen gezeigt werden bei großen Turnieren, das ist wichtig», sagte der frühere Abwehr- und Mittelfeldakteur.

Der langjährige Profi des FC Bayern München verwies aber auch darauf, dass das Auftreten des DFB-Auswahlteams am wichtigsten sei. «Dass man mit Leidenschaft dabei ist, mit Begeisterung. Dass man in jeder Minute merkt, dass man sein Land vertritt», betonte Lahm.