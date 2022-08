Innenverteidiger Koch: «Will zurück zur Nationalmannschaft»

«Für mich ist das ein großes Ziel: Ich will so schnell wie möglich zurück zum DFB, zur Nationalmannschaft», sagte der 26-Jährige im «Kicker»-Interview. Unter Flick kam der Innenverteidiger von Leeds United noch nicht zum Einsatz, das letzte seiner bisher acht Länderspiele für die DFB-Auswahl bestritt er im Juni 2021 beim 1:1 im Freundschaftsspiel in Dänemark. Bei der EM im vergangenen Jahr stand Koch zwar im deutschen Aufgebot, wurde vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw aber nicht eingesetzt.

Löw-Nachfolger Flick nominierte Koch erst im vergangenen März wieder, doch da musste der Ex-Freiburger wegen eines positiven Corona-Tests passen. «Vergangene Saison war ich teilweise verletzt, als ich dann nominiert wurde, kam meine Covid-Erkrankung. Das war sehr bitter. Aber es gehört dazu. Ich will weiter Gas geben, meine Topleistung Spiel für Spiel abrufen und mich so wieder empfehlen», sagte Koch.

Mit Bundestrainer Flick habe er kurz vor der Saison telefoniert. «Er sagte, dass er unsere Spiele verfolgt und mich weiter im Auge hat», sagte Koch, der auf eine Berufung in den DFB-Kader im September hofft. «Es kann in alle Richtungen immer sehr schnell gehen im Fußball. Natürlich wäre es nicht unwichtig, jetzt dabei zu sein, weil es das letzte Event vor dem Turnier ist», meinte Koch mit Blick auf die beiden Spiele in der Nations League gegen Ungarn am 23. September und gegen England drei Tage später.