Flick und Neuendorf gratulieren U17-Europameistern

Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Präsident Bernd Neuendorf haben die Leistung der deutschen U17-Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Fußball-Europameisterschaft gewürdigt.

«Was für ein Final-Krimi! Dieser EM-Titel ist ein fantastischer, toller Erfolg», wurde Flick in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zitiert. Die deutsche Auswahl von Trainer Christian Wück hatte durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen Frankreich im Finale den zweiten U17-Europameistertitel für Deutschland nach dem Triumph 2009 erobert.

«Wir sind sehr stolz auf unsere Europameister, die uns alle vom ersten Turnierspiel an mit schnellem, offensivem Fußball, mit viel Spielfreude und einem ganz besonderen Zusammenhalt in der Mannschaft begeistert haben», sagte Neuendorf. Auch Flick lobte: «Dieser Mannschaft zuzuschauen, hat Spaß gemacht. Ihre Begeisterung und Überzeugung auf dem Platz hat man von Beginn an in jedem Spiel gespürt. Dieser Siegeswille, ihre Leidenschaft für offensiven Fußball, enorme Nervenstärke und ein ganz spezieller Teamspirit haben unsere U17-Nationalmannschaft auch zum Sieg über Frankreich im Endspiel geführt.»

Keine Niederlage im Turnier

Nach einem überragenden Turnier ohne Niederlage hatte sich die Wück-Auswahl in einem umkämpften Finale in Budapest den Titel gesichert. Nach 90 torlosen Minuten fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Torhüter Max Schmitt vom FC Bayern hielt dort einen Versuch, der Schalker Assan Ouedraogo verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Für Deutschland ist es der zweite Titel in dieser Altersklasse nach dem Erfolg von 2009, bei dem unter anderem die späteren Weltmeister Mario Götze und Shkodran Mustafi dabei waren. «Dieser Titelgewinn ist eine schöne Bestätigung für die Qualität unserer Talente und ihre exzellente Ausbildung durch die Vereine und den DFB», sagte Flick über die aktuelle U17-Generation. Auch Neuendorf wertete den Titelgewinn als «großartigen Erfolg und zudem Beleg für die exzellente Arbeit», die in der Ausbildung geleistet werde.