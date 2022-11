Flick denkt nicht an Rücktritt: «Habe Vertrag bis 2024»

Al-Rajjan (dpa)

Bundestrainer Hansi Flick hat sich vor dem entscheidenden Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar gegen Costa Rica nicht in die Karten schauen lassen. «Netter Versuch», antwortete Flick in der Pressekonferenz auf die Frage, ob zum Beispiel der beim 1:1 gegen Spanien als Joker erfolgreiche Stürmer Niclas Füllkrug am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und Magenta TV) von Beginn an spielen werde. «Das werden wir sehen.»

Von dpa