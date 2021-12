DFB-Team im FIFA-Ranking Zwölfter

Auf Platz eins befindet sich weiter Belgien vor Brasilien und Weltmeister Frankreich. Vorbei am deutschen Team, das im November noch Elfter war, zog die Nationalmannschaft der USA.

Die Ranglistenplatzierung soll relevant für die Auslosung der WM am 1. April 2022 sein. Demnach wären neben Gastgeber Katar die bestplatzierten sieben Teams im ersten Topf. Das dürfte für Flicks Elf eng werden, zumal Belgien, Brasilien, Frankreich, England, Spanien, Argentinien und Dänemark schon sicher qualifiziert sind.

Deutschland könnte dann in Topf zwei landen und in der Vorrunde der WM (21. November bis 18. Dezember) schon auf einen der ganz Großen treffen. Das nächste Ranking will die FIFA am 10. Februar 2022 veröffentlichen.