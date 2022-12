DFB-Elf mit Neustart im März 2023: Jubiläumsspiel steht an

Nach dem frühen WM-Scheitern in Katar beginnt für die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden März die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. Zwei Testspiele sind nach derzeitigem Stand zwischen dem 22. und 28. März geplant. Spielorte und Gegner stehen noch nicht fest. Das gilt auch für das danach folgende 1000. Länderspiel in der DFB-Historie, das im Terminfenster vom 16. bis 20. Juni gefeiert werden dürfte.

Insgesamt wird Bundestrainer Hansi Flick - oder ein möglicher Nachfolger - zehn Test-Partien im Jahr 2023 mit der DFB-Auswahl bestreiten. Weitere Doppeltermine sind im September, Oktober und November geblockt. Gegner und Spielorte wird der DFB zeitnah benennen, möglicherweise schon nach der Präsidiumssitzung am Freitag kommender Woche in Frankfurt. Die Auslosung der EM-Endrundengruppen findet am 2. Dezember 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie statt.

Bis zum Heimturnier vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 hat der Bundestrainer nur Testpartien. Mögliche Kontrahenten 2023 sind unter anderen England, Frankreich, Belgien oder Österreich, die in ihren Fünfer-Qualifikationsgruppen freie Termine haben. Die Option auf ein Pflichtspielturnier wurde von Flick im September verpasst, als der Gruppensieg in der Nations League durch das 0:1 gegen Ungarn verspielt wurde. Das Finalturnier im Sommer 2023 findet ohne die DFB-Auswahl statt.