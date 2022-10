Augsburgs Reuter will WM in Katar trotz Kritik anschauen

Die Entscheidung für den Wüstenstaat sei «sicher falsch», aber die Sportler dort wollten sich einfach mit den Besten messen. «Für jeden Fußballer ist es ein Traum, eine Fußball-Weltmeisterschaft zu spielen», betonte Reuter.

Er sprach sich deswegen dafür aus, die WM-Spiele letztlich auch anzuschauen. Dies hätten die Fußballer verdient. «Ich finde, man kann jetzt nicht die Athleten dafür bestrafen, dass vielleicht auch politisch verkehrte Entscheidungen getroffen worden sind», meinte der Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten. «Ich werde unserer deutschen Mannschaft die Daumen drücken.»

Am 20. November beginnt die Fußball-WM in Katar. Erstmals wird eine Endrunde im Winter ausgespielt, was bei vielen für Unmut sorgt. Vor allem aber steht das Turnier in der Kritik, weil dem Emirat massive Verletzungen von Menschenrechten beim Bau der Stadien und der Organisation vorgeworfen werden.