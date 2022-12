Abseits der Strukturdebatte: Passendes Teil für Flick-Puzzle

Telefonate mit Bernd Neuendorf haben für Hansi Flick in den kommenden Wochen einen zusätzlich wichtigen Informationscharakter.

Der DFB-Präsident will den Bundestrainer über die Fortschritte des prominent besetzten Beraterkreises um Karl-Heinz Rummenigge und Matthias Sammer auf dem Laufenden halten. «Er wird wissen, was diskutiert wird», sagte Neuendorf und versprach, Erkenntnisgewinne zur Beilegung der Krise der Fußball-Nationalmannschaft mit Flick zu teilen.

Dazu gehören auch Namen potenzieller Nachfolger von Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Ein Vetorecht gestand Neuendorf dem Chefcoach nicht explizit zu, aber eine gute Zusammenarbeit von Flick mit Mr. X auf dem Weg zur EM 2024 sei eine Grundbedingung, versicherte der Verbandschef. Personalspekulationen bügelte Neuendorf bei seiner Kommissionsverkündung am Dienstag ab. Aber mit wem könnte Flick gut zusammenarbeiten? Wo würde es knirschen?

Die Ex-Weltmeister

Per Mertesacker, Sami Khedira, vielleicht auch Bastian Schweinsteiger. Aus dem Kreis der Rio-Helden von 2014 gibt es mehrere potenzielle Kandidaten ür eine Rolle als Teammanager, wobei gerade Nachwuchsfachmann Mertesacker eher eine Option für eine führende Funktion in der DFB-Akademie wäre. Fakt ist aber: Zu Flick als damaligen Co-Trainer von Weltmeistertrainer Joachim Löw haben die Ex-Größen natürlich ein besonders enges Verhältnis. Das Vertrauen wäre da. Eine klare Hierarchie müsste sich entwickeln.

Die Bundesliga-Macher

Fredi Bobic gilt als Topkandidat. Bei Hertha BSC würde man sich abfinden (lassen). Die Kooperation mit Flick wäre eine interessante Konstellation. Beide gelten als gelegentlich aufbrausend und stur. Das könnte auch mal krachen, aber auch produktiv sein. Thomas Hitzlsperger als ehemaliger Vorstandschef des VfB Stuttgart käme auch mit Bundesliga-Background, aber auch noch mit Spieler-Erfahrung unter DFB-Assistent Flick. Meinungsstark ist Hitzlsperger auch, aber charakterlich passt er eher ins Flick-Muster als Bobic.

Die Unbequemen

Ralf Rangnick wäre zu mancher Zeit gerne zum DFB gekommen, ob als Trainer oder Sportdirektor - und das mit vielen neuen Ideen. Dass der jetzige Österreich-Coach nun wechselt, gilt als unwahrscheinlich. Es würde wohl auch eine Herausforderung für alle sein, inklusive für Flick. In die gleiche Kategorie fiele auch Matthias Sammer, als meinungsstarker Player mit Reibungsgarantie. Der Haken: Sammer hat ein Vollzeit-Engagement schon ausgeschlossen und ist jetzt Kommissionsmitglied. Eine Berufung hätte ein Geschmäckle.

Die Tante-Käthe-Lösung

Ausgeschlossen? Ist in der schwierigen Lage der Nationalmannschaft gar nichts. Das war 2000 schon einmal so. Als im Krisengremium alle Rudi Völler lange genug anschauten, war der plötzlich DFB-Teamchef. Warum also nicht noch einmal? Als DFB-Teammanager mit engem Draht zu Flick, den Spielern und einem Nostalgiebonus bei den Fans? Vielleicht auch nur für 18 Monate bis zur EM, bis die Wogen geglättet sind und EM-Organisationschef Philipp Lahm verfügbar sein könnte - der gehört schließlich in die Kategorie Ex-Weltmeister.