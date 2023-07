Spanische Fußballlegende Luis Suárez mit 88 Jahren gestorben

Die Fußballwelt trauert um den früheren Europameister Luis Suárez. Der Spanier wurde vor allem in Mailand populär - auch der ehemalige Inter-Profi Karl-Heinz Rummenigge kondoliert.

Die spanische Fußballlegende und Gewinner des Ballon d'Or 1960, Luis Suárez, ist im Alter von 88 Jahren in Mailand gestorben. Das bestätigte Inter Mailand auf seiner Internetseite.

Für den Club lief Suárez zwischen 1961 und 1970 als Spieler auf, später übernahm er mehrmals das Traineramt bei den Italienern. Der frühere Mittelfeldspieler bestritt 32 Länderspiele für Spanien und wurde mit dem Team 1964 Europameister. Von 1988 bis 1991 trainierte er Spaniens Nationalmannschaft.

«Der legendäre ehemalige Nerazzurri-Mittelfeldspieler ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Abschied von Luisito hinterlässt bei uns tiefe Trauer», schrieb Inter. Suárez habe Generationen von Fußballbegeisterten inspiriert und sei ein einzigartiger Fußballer und großartiger Inter-Spieler gewesen.

«Ein großartiger Fußballer»

«Ein großartiger Fußballer, mit einer sehr hohen Spielintelligenz, aber auch durchsetzungsstark, technisch sehr versiert und torgefährlich. Ich habe ihn immer bewundert, den "Architekten", wie er schon in Barcelona genannt wurde», sagte der frühere Inter-Profi Karl-Heinz Rummenigge. «Ich bin dankbar, dass ich ihn zu meiner Zeit bei Inter Mailand persönlich kennenlernen durfte. Er ist eine Vereinsikone und so wird man ihn in Erinnerung behalten. Das italienische Fußballherz vergisst nie.»

Suárez hatte seine Fußballlaufbahn zwar in Spanien begonnen, verbrachte aber den größeren Teil seiner Karriere in Italien. 1960 noch als Spieler des FC Barcelona wurde er als erster männlicher Fußballer Spaniens mit dem Ballon d'Or als bester Fußballer Europas ausgezeichnet. 1973 beendete er seine aktive Karriere und arbeitete bis 1995 als Trainer.