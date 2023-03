Schmidt wehrt Benfica-Vertragsfrage ab

Der Vertrag des 55-Jährigen läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Aufgrund der bislang starken Saison waren zuletzt immer wieder Fragen nach einer vorzeitigen Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses aufgekommen.

«Mein Vertrag läuft im Sommer nicht aus, ich habe dann immer noch ein Jahr», sagte Schmidt. «Bis jetzt spielen wir eine sehr gute Saison. Aber meiner Erfahrung nach erfolgt die wirkliche Beurteilung erst am Ende der Saison auf Basis dessen, was wir erreicht haben.»

In der Liga führt Benfica die Tabelle klar an und steht vor dem Gewinn des ersten Meistertitels seit 2019. In der Champions League könnten die Portugiesen am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Brügge nach dem 2:0 im Hinspiel das Viertelfinale erreichen.

Für Schmidt wäre es der erste Einzug in die Runde der besten acht Teams Europas. «Darüber können wir morgen nach dem Spiel reden, falls wir denn das Viertelfinale erreichen sollten», sagte der frühere Leverkusener Trainer. Den Gewinn des Titels traut er seinem Team zu. «Ich denke, dass alle Teams der K.o.-Phase den Titel gewinnen können, aber nicht alle mit der gleichen Wahrscheinlichkeit», sagte Schmidt. «Aber natürlich ist es möglich, nichts ist unmöglich im Fußball.»