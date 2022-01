Salah führt Ägypten ins Halbfinale des Afrika Cups

Ägypten siegte gegen Marokko mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung und trifft nun am Mittwoch im Halbfinale auf Gastgeber Kamerun.

Salah gelang zunächst in der 53. Minute mit seinem zweiten Turniertreffer der Ausgleich, nachdem Marokko durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sofiane Boufal (6.) früh in Führung gegangen war. In der Verlängerung legte der 29-Jährige nach einem Solo über die rechte Seite perfekt für Trezeguet auf, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste (100.).

Salah blieb bei seinen zwei bisherigen Teilnahmen am kontinentalen Turnier ein Titel verwehrt, auch bei der Fußball-WM 2018 war der Torjäger mit Ägypten nicht über die Vorrunde hinausgekommen. Damit muss Liverpool-Coach Jürgen Klopp weiter auf seine beiden Top-Stürmer warten.

Denn Sadio Mané zog am Abend mit dem Senegal ebenfalls in die Runde der besten Vier ein. Mit Bayerns Abwehrspieler Bouna Sarr in der Startelf schlugen die Senegalesen Äquatorialguinea mit 3:1 (1:0). Famara Diedhiou sorgte in der 28. Minute für die Führung, nach der Pause glich Yannick Buyla für Äquatorialguinea aus. Die jeweils eingewechselten Cheikhou Kouyaté (68.) und Ismaila Sarr (79.) machten den Sieg dann perfekt. Im Halbfinale trifft Senegal am Donnerstag nun auf Tunesien-Besieger Burkina Faso.