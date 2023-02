Rückschlag für Spitzenreiter FC Barcelona: Pleite in Almería

Die Katalanen um Mittelstürmer Robert Lewandowski und den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen verloren am Sonntagabend beim abstiegsbedrohten andalusischen Team von UD Almería mit 0:1 (0:1).

Nach dem Scheitern in der Europa League unter der Woche an Manchester United war es ein weiterer Rückschlag für Barça, das zuvor sieben Liga-Siege in Serie gefeiert hatte. Das einzige Tor erzielte El Bilal Touré in der 24. Minute.

Real macht Boden gut

In der Tabelle verpasste es die Mannschaft von Trainer Xavi, den Vorsprung auf Real Madrid auf zehn Punkte auszubauen. Die Königlichen hatten zuvor 1:1 daheim gegen Atlético gespielt und konnten somit sogar einen Zähler gutmachen: Sieben Punkte Rückstand sind es nach dem 23. Spieltag. Gegen Titelverteidiger Real hatte der FC Barcelona bis zur Pleite in Almería die einzige Saison-Niederlage in der Primera División kassiert.