PSG verabschiedet Pocchetino - Galtier-Vorstellung erwartet

Der als Nachfolger erwartete Christophe Galtier hat beim französischen Fußball-Meister nach übereinstimmenden Berichten einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 56-Jährige werde am Dienstag um 14.00 Uhr bei einer Pressekonferenz im Prinzenpark-Stadion offiziell vorgestellt, meldeten französische Medien vorab.

Demnach unterzeichnete Galtier, der zuletzt den Erstligisten OGC Nizza trainierte, seinen Vertrag beim Hauptstadtclub am Montag. Der Franzose hatte mit dem Club von der Côte d'Azur zuletzt Tabellenplatz fünf in der Ligue 1 belegt und soll die Pariser endlich zum lang ersehnten Champions-League-Titel führen.

Meister mit Lille

Europaweit bekannt wurde Galtier im Sommer 2021, als er mit OSC Lille überraschend den Meistertitel holte. Für ihn überwiesen die Pariser dem Vernehmen nach eine Millionenablöse an Nizza.

Bei PSG folgt er auf Pochettino, der Anfang 2021 Nachfolger des deutschen Trainers Thomas Tuchel wurde. «Der Club bedankt sich bei Mauricio Pochettino und seinem Team für ihre Arbeit und wünscht ihnen das Beste für die Zukunft», hieß es in einer Mitteilung. Als neuer Trainer in Nizza wurde bereits Lucien Favre vorgestellt, der in der Bundesliga zuletzt bis Dezember 2020 Borussia Dortmund trainierte.