PSG startet mit Sieg in die französische Meisterschaft

Thilo Kehrer spielte in Abwesenheit von Sergio Ramos in der Innenverteidigung.

Paris Saint-Germain ist erfolgreich in die neue Saison in der französischen Ligue 1 gestartet.

Die mit hochkarätigen Spielern gespickte Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gewann mit 2:1 bei ESTAC Troyes. Allerdings gerieten die Gäste, die als möglicher neuer Club des sechsmaligen Weltfußballers Lionel Messi gehandelt werden, zunächst in Rückstand.

Oualid El-Hajam traf in der neunten Minute für Troyes. Zehn Minuten später glich der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi aus, ehe Messi-Landsmann Mauro Icardi den entscheidenden Doppelschlag in 120 Sekunden perfekt machte. Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer absolvierte die komplette Spielzeit im PSG-Dress, Julian Draxler wurde in der 76. Minute ausgewechselt.

Ob Messi tatsächlich nach dem Scheitern der Vertragsverhandlungen mit dem FC Barcelona zu PSG wechselt, könnte sich an diesem Sonntag entscheiden. Der 34 Jahre alte Superstar gibt um 12.00 Uhr eine Pressekonferenz.