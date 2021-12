Pelé zur Tumor-Behandlung wieder im Krankenhaus

«Edson Arantes do Nascimento ist im Hospital Albert Einstein, um die Behandlung seines im September dieses Jahres festgestellten Dickdarmtumors fortzusetzen», zitierten brasilianische Medien aus einer Mitteilung der Klinik in São Paulo. «Der Patient ist stabil und kann voraussichtlich in den nächsten Tagen entlassen werden.»

Anfang September war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte zuvor bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Rund einen Monat musste der 81-Jährige nach dem Eingriff im Krankenhaus bleiben. Immer wieder veröffentlichte er in dieser Zeit Fotos von Reha-Maßnahmen und mit Pflegern und Angehörigen in den sozialen Netzwerken.

Pelés Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel (1958, 1962, 1970).