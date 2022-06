Nach EM-Aus: Weltmeister Mbappé dachte offenbar an Rücktritt

Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé hat offenbar nach seinem verschossenen Elfmeter im verlorenen EM-Achtelfinale gegen die Schweiz kurzzeitig an einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft gedacht.

Das berichtete Verbandspräsident Noel Le Graet im Interview der Zeitung «Journal du Dimanche».

«Er fand, dass der Verband ihn nach seinem verschossenen Elfmeter und der Kritik im Internet nicht verteidigt hatte», sagte Le Graet: «Er war sauer, er wollte nicht mehr in der französischen Mannschaft spielen – was er offensichtlich nicht gedacht hat.»

Mbappé sei sehr frustriert über das Aus gewesen. «Er ist ein Gewinner», merkte der Verbandsboss an: «Er ist ein toller Kerl, viel kollektiver als man denkt.» Bereits im Oktober hatte der Jungstar in der «L'Equipe» berichtet, dass er an eine Pause gedacht habe.