«Mundo Deportivo»: Auch Real Madrid an Werner interessiert

So könnten Borja Mayoral, Mariano und Marco Asensio den Champions-League-Sieger verlassen. Neben Werner gelten auch Edin Dzeko und Edinson Cavani als mögliche Kandidaten für den Angriff der Königlichen. Für Real käme nur eine Ausleihe Werners in Frage, hieß es weiter. Real hatte diese Transferperiode bereits DFB-Auswahlspieler Antonio Rüdiger geholt, zudem ist Toni Kroos bewährte Größe bei den Königlichen.

Auch bei Juventus Turin und Newcastle United soll Werner Medienberichten zufolge ein Thema sein. Zudem berichtete die «Leipziger Volkszeitung», dass Bundesligist RB Leipzig an einer Rückholaktion des 26-Jährigen interessiert sei. So soll Clubchef Oliver Mintzlaff schon länger in Kontakt mit Werner stehen. Dieser soll sich beim Londoner Club nicht mehr wohlfühlen.