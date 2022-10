Lazio länger ohne Torjäger Immobile

Ärzte hätten bei Untersuchungen eine Verletzung am linken Oberschenkel des früheren Stürmers von Bundesligist Borussia Dortmund festgestellt, teilte Lazio mit. Weitere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen folgen, um die Länge der Verletzungspause genauer zu bestimmen.

In der italienischen Sportpresse hieß es, der 32-Jährige könnte womöglich erst nach der Winterpause im Januar wieder zur Verfügung stehen. Lazio Rom fehlt damit sein aktueller Top-Torschütze und Kapitän. In der Serie A rangiert der Club nach dem zehnten Spieltag auf Tabellenplatz fünf. Immobile verpasst damit auch das legendäre Hauptstadtderby gegen den Rivalen AS Rom am 6. November.

In der Europa League dürfen sich die Biancocelesti in ihrer Gruppe F mit drei punktgleichen Gegnern keine Patzer erlauben, da vor dem anvisierten Einzug in die K.o.-Phase noch die zwei Begegnungen gegen die Dänen vom FC Midtjylland und den niederländischen Club Feyenoord Rotterdam anstehen.