Klinsmann will mit Südkorea die Asien-Meisterschaft gewinnen

Seoul (dpa)

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann will mit der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft die Asien-Meisterschaft Anfang des nächsten Jahres gewinnen. Der neue Chefcoach des WM-Vierten von 2002 gab das Ziel am Mittwoch nach seiner Ankunft am Internationalen Flughafen Incheon aus. Er sei «sehr stolz und privilegiert», jetzt in Südkorea zu sein und mit der Nationalmannschaft arbeiten zu können, sagte Klinsmann vor Journalisten. «Unser Ziel ist es, den Asien-Cup im nächsten Jahr zu gewinnen.»

Von dpa