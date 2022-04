Kevin Volland beschert Monaco dritten Sieg in Serie

Kevin Volland hat die AS Monaco in der französischen Ligue 1 zum 2:1 (1:1)-Sieg gegen ES Troyes geführt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte nur 49 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 57. Minute den Siegtreffer.

Die Monegassen festigten mit ihrem dritten Sieg in Serie den sechsten Tabellenplatz, während Troyes weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat. Caio Henrique hatte Monaco in der 19. Minute in Führung gebracht, doch Ike Ugbo (39.) glich kurz vor der Pause aus. Monaco rückte mit dem 14. Saisonerfolg bis auf einen Punkt an die internationalen Startplätze heran.