Inter-Trainer Inzaghi: Begrüßen Eriksen «mit offenen Armen»

Der neue Inter-Trainer Simone Inzaghi hofft auf eine Rückkehr des dänischen Topstars Christian Eriksen zum italienischen Meister nach dessen Zusammenbruch bei der Fußball-EM.

«Er braucht Zeit, sich zu erholen. Aber natürlich werden wir ihn mit offenen Armen wieder bei uns begrüßen», sagte Inzaghi am Mittwoch in Mailand bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Amtsübernahme. «Ich habe mit ihm vor der Euro gesprochen, dann habe ich beschlossen, ihn in Ruhe zu lassen, nachdem das mit ihm passiert ist», sagte der Nachfolger des zurückgetretenen Antonio Conte.

Eriksen war zu Beginn der Europameisterschaft in Kopenhagen während des Spiels gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen und hatte wiederbelebt werden müssen. Der Däne befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der 29-Jährige spielt seit dem Vorjahr für Inter Mailand in der Serie A. Ob und wann Eriksen seine Karriere fortsetzen kann, ist derzeit offen.