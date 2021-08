Guardiola relativiert Abschiedsgedanken

Star-Trainer Pep Guardiola kann sich nun doch ein Engagement über 2023 hinaus beim englischen Fußballmeister Manchester City vorstellen.

«Ich könnte in zwei Monaten gehen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen oder der Club mit mir unzufrieden ist. Ich kann in drei Monaten gehen oder in fünf Jahren», sagte der Spanier. Was er habe sagen wollen, ist, dass er nach seiner Zeit bei Man City eine Pause brauche.

Das hatte sich am Mittwoch noch anders angehört. «Nach sieben Jahren mit diesem Team werde ich, denke ich, einen Schnitt machen», war der 50-jährige Katalane laut Medienberichten bei einer Veranstaltung des brasilianischen Finanzdienstleisters XP Investimentos zitiert worden. «Ich werde eine Pause einlegen müssen und auf das Erreichte zurückblicken.» Anschließend würde er gerne die Auswahl eines südamerikanischen oder europäischen Landes trainieren.

Schon nach seiner erfolgreichen Zeit beim FC Barcelona hatte Guardiola von 2012 bis 2013 eine einjährige Pause eingelegt, bevor er schließlich für drei Jahre beim FC Bayern München anheuerte.