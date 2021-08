Guardiola: City wird wohl keine Nationalspieler abstellen

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola geht davon aus, dass der englische Fußballmeister im Ernstfall keine Nationalspieler für die anstehenden WM-Qualifikationsspielen abstellen wird.

«Es macht keinen Sinn, für die Nationalmannschaft zu spielen und dann zurückzukommen und zehn Tage in einem Hotel zu bleiben. Wir spielen gegen Leicester und sie können dann nicht auflaufen. Ich denke, die Position des Vereins ist, dass sie nicht reisen werden», sagte der 50 Jahre alte Spanier.

Zuvor hatten die Clubs der Premier League mitgeteilt, sie würden keine Spieler für WM-Qualifikationsspiele in jene Länder abstellen, die wegen der Corona-Pandemie auf der sogenannten Roten Liste der britischen Regierung stehen. Die Entscheidung betrifft den Angaben zufolge fast 60 Spieler aus 19 Premier-League-Clubs, die im September in 26 Länder der Roten Liste reisen sollten.

Auf der Liste stehen überwiegend Länder in Südamerika und Afrika. Einreisende aus diesen Ländern müssen sich für zehn Tage in Hotelquarantäne begeben. Die spanische Profi-Liga will alle Clubs unterstützen, die keine Spieler für die WM-Qualifikationsspiele in Südamerika abstellen wollen. Auch der französische Ligaverband hatte den Fußball-Weltverband kritisiert. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte derweil die Fußballligen und Vereine dazu aufgerufen, ihre Nationalspieler für die anstehenden Länderspiele abzustellen und sich solidarisch zu verhalten, «wie es sich für den weltweiten Fußball gehört».