Gretchenfrage für Ibrahimovic: «Glaube nur an mich selbst»

In einem Interview der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» verriet der Stürmer des AC Mailand unter anderem, weshalb er nicht mit seinen Team-Kollegen essen geht. «Ich würde sie in Verlegenheit bringen. Ich bin ein Anführer», sagte der 40-Jährige. Er äußerte sich vor seinem dieser Tage in Italien erscheinenden Buches «Adrenalina. My Untold Stories».

Auf die Frage, ob er an Gott glaube, sagte «Ibra»: «Nein. Ich glaube nur an mich selbst.» Ebenso wenig glaube er an ein Jenseits. «Wenn du tot bist, bist du tot.» Er wisse auch nicht, ob er ein Begräbnis und ein Grab wolle.

Etwas Sorgen bereitet ihm nach eigener Aussage die Zukunft. Mit 40 Jahren sei etwas Unruhe eingekehrt. Sein Spiel müsse der Oldie an seinen Körper anpassen. Ob er einmal Trainer werden wolle, wisse er nicht. «Das ist so stressig», meinte Ibrahimovic. An ein baldiges Karriereende scheint er aber noch nicht zu denken: «Ich will bis zum letzten Tag um den Scudetto spielen und ich will zur WM nach Katar.»